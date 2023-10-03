Курс валют на 3 октября: как гривна отреагировала на отмену фиксированного курса
3 октября наличная гривна на черном рынке несколько ослабла против евро и укрепилась к доллару, курсы доллара в банках также вырос.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,86 – 38,36 грн против котировок в 38,07 – 38,11 грн накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 40,31 - 40,45 грн против курса 40,38 - 40,74 грн за евро накануне.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,5 – 38,2 грн (курс на 2 октября – 37,5 – 38,15 грн);
- Евро – 40,0 – 40,8 грн (курс на 2 октября – 40,1 – 40,8 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 37,25 – 37,85 грн;
- Ощадбанк – 37,5 – 38,2 грн;
- Укрэксимбанк – 37,35 – 37,95 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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