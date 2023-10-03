Курс валют на 3 октября: как гривна отреагировала на отмену фиксированного курса

3 октября наличная гривна на черном рынке несколько ослабла против евро и укрепилась к доллару, курсы доллара в банках также вырос.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,86 – 38,36 грн против котировок в 38,07 – 38,11 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,31 - 40,45 грн против курса 40,38 - 40,74 грн за евро накануне.

Реклама:

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,5 – 38,2 грн (курс на 2 октября – 37,5 – 38,15 грн);

Евро – 40,0 – 40,8 грн (курс на 2 октября – 40,1 – 40,8 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,25 – 37,85 грн;

Ощадбанк – 37,5 – 38,2 грн;

Укрэксимбанк – 37,35 – 37,95 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Реклама:

Читайте также: Больше не фиксированный. НБУ перешел к гибкому курсу. Что будет с гривной?