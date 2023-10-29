В G7 хотят укрепить цепи поставок ключевых минералов для электромобилей

Министры торговли стран G7 совместно с партнерами договорились создать устойчивые цепи поставок важнейших минералов, таких как редкоземельные элементы, которые используются в электромобилях.

Об этом пишет Kyodo News.

По словам министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоши Нишимура, в G7 стремятся усилить сотрудничество с богатыми ресурсами странами, в частности государствами Глобального Юга, поскольку их роль в создании стабильных цепей поставок становится все более важной в современных геополитических условиях.

Кроме того, участники обсудили свой ответ на "экономическое принуждение", поскольку некоторые демократические страны критиковали Китай за применение таких тактик как доминирование в торговле, чтобы оказывать давление на другие страны ради достижения своих целей.

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"Ранее Китай, который занимает высокую долю рынка минералов, важных для декарбонизации, объявил о новом контроле над экспортом графита - материала, который используется в батареях, топливных элементах и ядерных реакторах, начиная с 1 декабря", - говорится в сообщении.

Также участники G7 обсудили экономическую безопасность и цепи поставок материалов, необходимых для производства компьютерных микросхем и батарей, поскольку война РФ против Украины и напряженность между США и Китаем в отношении передовых полупроводников и технологий подчеркивают важность этих тем.

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Экономическая правда.