Казахстан национализирует "ArcelorMittal Темиртау", где накануне произошла авария 

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Правительство Казахстана национализирует компанию "ArcelorMittal Темиртау", где накануне произошла авария, в результате которой погибли 38 шахтеров.

Об этом сообщает пресс-служба ArcelorMittal.

В компании подтвердили, сообщение правительства Казахстана, что обе стороны вели дискуссии относительно будущего "ArcelorMittal Темиртау" и недавно подписали предварительное соглашение, которое передаст право собственности Республике Казахстан.

Кроме того, ArcelorMittal стремится завершить эту трансакцию как можно быстрее, чтобы максимально свести сбои.

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"Обе стороны очень сосредоточены на результате, который отвечает интересам людей, работающих на сталелитейном заводе, железорудных и угольных шахтах, а также общин, которые поддерживают операции", — говорится в сообщении.

В компании добавляют, что уже несколько месяцев назад вступили в переговоры о передаче права собственности на "ArcelorMittal Темиртау" обратно правительству, а на прошлой неделе перед этой аварией мы подписали предварительное соглашение.

ArcelorMittal владеет шахтами в Казахстане с 1995 года.

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Компания также подтвердила, что 28 октября на ее угольной шахте "Костенковская" произошла авария. Сейчас подтверждена гибель 38 шахтеров. Также 206 человек были эвакуированы на поверхность.

Напомним:

Металлургический холдинг ArcelorMittal объявил, что его подразделение - "АрселорМиттал Берислав" по производству известняка на деоккупированной Херсонщине - в мае возобновил производственный процесс.