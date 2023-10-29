Казахстан национализирует "ArcelorMittal Темиртау", где накануне произошла авария
Правительство Казахстана национализирует компанию "ArcelorMittal Темиртау", где накануне произошла авария, в результате которой погибли 38 шахтеров.
Об этом сообщает пресс-служба ArcelorMittal.
В компании подтвердили, сообщение правительства Казахстана, что обе стороны вели дискуссии относительно будущего "ArcelorMittal Темиртау" и недавно подписали предварительное соглашение, которое передаст право собственности Республике Казахстан.
Кроме того, ArcelorMittal стремится завершить эту трансакцию как можно быстрее, чтобы максимально свести сбои.
"Обе стороны очень сосредоточены на результате, который отвечает интересам людей, работающих на сталелитейном заводе, железорудных и угольных шахтах, а также общин, которые поддерживают операции", — говорится в сообщении.
В компании добавляют, что уже несколько месяцев назад вступили в переговоры о передаче права собственности на "ArcelorMittal Темиртау" обратно правительству, а на прошлой неделе перед этой аварией мы подписали предварительное соглашение.
ArcelorMittal владеет шахтами в Казахстане с 1995 года.
Компания также подтвердила, что 28 октября на ее угольной шахте "Костенковская" произошла авария. Сейчас подтверждена гибель 38 шахтеров. Также 206 человек были эвакуированы на поверхность.
Напомним:
Металлургический холдинг ArcelorMittal объявил, что его подразделение - "АрселорМиттал Берислав" по производству известняка на деоккупированной Херсонщине - в мае возобновил производственный процесс.