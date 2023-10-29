В текущем маркетинговом году Украина экспортировала почти 9 миллионов тонн зерна

Украина с начала нового маркетингового года (2023/2024) экспортировала 8,72 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Об этом сообщает пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия.

В этом маркетинговом году, который стартовал 7 июля, Украина уже экспортировала 4,4 млн т пшеницы, 669 тыс. тонн ячменя и 3,53 млн тонн кукурузы.

За тот же период прошлого маркетингового года украинский экспорт зерновых и зернобобовых был на 3,62 млн тонн больше и составил 12,34 млн тонн. Тогда Украина экспортировала 4,68 млн тонн пшеницы, 1,05 млн тонн ячменя и 6,6 млн тонн кукурузы.

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В октябре 2023 года украинский экспорт составил 1,968 млн тонн зерновых и зернобобовых против 3,6 млн тонн в прошлом году.

Кроме того, с июля месяца Украина экспортировала 41,8 тыс тонн муки, против 34,9 тыс тонн - в прошлом году.

Напомним:

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Украина в 2022/2023 маркетинговом году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) экспортировала 48,99 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур.