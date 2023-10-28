Правительство изменило правила экспорта аграрной продукции - УЗА

Кабмин принял решение об изменении правил экспорта аграрной продукции для борьбы с теневым рынком и невозвратом валютной выручки в страну.

Об этом сообщает Украинская зерновая ассоциация.

В Ассоциации заявляют, что соответствующее постановление правительства планируют опубликовать уже 30 октября.

"В течение 10 суток будут отработаны детали обновленной процедуры экспорта, предусматривающей, как заявляют авторы, борьбу с теневым рынком и невозвратом валютной выручки в страну", - говорится в сообщении.

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Согласно нововведениям компании, занимающиеся экспортом агропродукции, должны стать на учет в государственном аграрном реестре (ДАР). Верификация в ГАР будет происходить при наличии свидетельства о налогоплательщике по состоянию на 23 февраля 2022 года и сейчас.

Также компаниям нужно не иметь просроченного возврата валютной выручки. Иначе, экспортеру придется получать лицензию на экспорт агропродукции.

Кроме того, будет изменение процедуры возврата НДС экспортерам, которое будет происходить только после возврата валютной выручки. Срок возврата выручки уменьшен со 180 до 90 суток. Кроме того, Нацбанк запретит закрывать счета до снятия валютного контроля.

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Напомним:

Украина в 2022/2023 маркетинговом году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) экспортировала 48,99 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур.