Мининфраструктуры начало тестирование камер автофиксации в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск"

В крупнейшем грузовом пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" в рамках проекта "еЧерга" начали тестирование камер автоматической фиксации.

Об этом сообщает пресс-служба министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что камеры помогут проверять, есть ли транспортное средство в системе "еЧерга", и автоматизируют процесс пересечения границы.

Процесс пересечения границы с помощью камер автофиксации будет состоять из четырех этапов:

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Грузовик или автобус подъезжает к пункту пропуска;

Камера автоматически считывает номера транспортного средства;

Происходит автоматическая проверка на наличие авто в "еЧерге";

Экран сигнализирует водителю о "зеленом свете" на въезд в пункт пропуска.

В случае, если авто нет в системе, то водитель увидит соответствующее оповещение на экране.

"Камеры автоматической фиксации - это один из инструментов, который убирает человеческий фактор и сигнализирует, есть ли транспортное средство в системе "еЧерга". Параллельно также обследуем еще 15 пунктов пропуска на предмет установки аналогичных камер", - сказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

В министерстве добавляют, что тестирование камер продлится несколько недель, после чего они будут запущены в полноценную работу. На случай отключений света и перебоев с интернетом уже проработан вопрос резервного питания и доступа к сети.

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В случае пересечения границы незарегистрированного в системе "еЧерга" транспорта, например медицинского, в системе будет отметка об этом решении уполномоченного лица. Таким образом все решения будут зафиксированы.

Экономическая правда.