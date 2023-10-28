Военная помощь Украине привела к росту доходов оборонных компаний США

getty images

Полномасштабное вторжение России в Украину привело к росту доходов оборонных компаний, поскольку правительства США и Европы пополняют свои запасы вооружения, после его передачи Киеву.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что американские оборонные подрядчики, Lockheed Martin, General Dynamics и другие, ожидают, что заказы на сотни тысяч артиллерийских снарядов, сотни перехватчиков ракет Patriot и заказов на бронетехнику, будут способствовать улучшению их результатов в следующих кварталах.

"Мы очень быстро перешли от 14 тыс артиллерийских снарядов в месяц до 20 тыс. Мы работаем с опережением графика, чтобы увеличить производственные мощности до 85 тыс и даже до 100 тыс снарядов в месяц", - сказал финансовый директор General Dynamics Джейсон Айкен.

Реклама:

Тако подразделение General Dynamics Combat Systems, которое производит бронемашины, танки и артиллерию, используемую в Украине, увеличило свои доходы почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания RTX, которая производит ракеты AMRAAM (ракета класса "воздух-воздух" - ЭП), используемые в Украине, заявила, что с момента вторжения России в феврале 2022 года она получила заказов на 3 млрд долларов, связанных с пополнением военных запасов Украины и США, и ожидает большего.

Кроме того, в третьем квартале продажи сегмента оборонных систем компании Northrop Grumman выросли на 6% благодаря высокому спросу на боеприпасы и ракетные двигатели, используемые в управляемых реактивных системах залпового огня (РСЗО).

Реклама:

Издание подчеркивает, что подобные сообщения являются частью глобальной тенденции. Так, шведский Saab повысил прогноз продаж на весь год, а немецкий Rheinmetall сообщил, что прибыль в третьем квартале подскочила благодаря высокому спросу на оружие и боеприпасы.

Добавляется, что руководители нескольких оборонных компаний также предупредили, что нехватка квалифицированной рабочей силы и проблемы с цепями поставок продолжают ограничивать их способность выполнять заказы.

Экономическая правда.