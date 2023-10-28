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С начала года Украина экспортировала 41 тысячу тонн меда с начала года

Суббота, 28 октября 2023, 10:50 - Игорь Пилипив

С начала 2023 года Украина экспортировала 41 тыс тонн меда, в страны ЕС и США. 

Об этом сообщает пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что украинские производители экспортировали за 9 месяцев 2023-го - 41 тысяч тонн меда. Украинский мед поставляется в Германию, Польшу, Бельгию, США, Францию, Литву, Чехию и Венгрию. 

В 2022 году несмотря на полномасштабное вторжение РФ удалось экспортировать 48 тыс тонн меда.

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Добавляется, что сейчас правительство работает над внедрением требований ЕС в сфере пчеловодства в украинское законодательство.

Кроме того, в сентябре 2023 года было принято постановление Кабинета Министров №1041, которое регулирует требования к транспортировке пчел.

Экономическая правда.

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экспорт агросектор
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