FATF внесла Болгарию в серый список из-за недостатков в противодействии отмыванию денег

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) по итогам трехдневной встречи в Сингапуре решила внести Болгарию, государство-член ЕС, в так называемый серый список стран, нуждающихся в усиленном мониторинге.

Об этом говорится в опубликованных выводах заседания FATF, пишет "Европейская правда".

В "серый список" FATF вносит страны, которые активно сотрудничают с регулятором для устранения стратегических недостатков в противодействии отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Тогда как Болгарию добавили в "серый список", Панаму и Каймановы острова оттуда изъяли.

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Среди прочего, Болгария обязалась продолжить работу для внедрения финансового мониторинга должностных лиц, усилить борьбу с отмыванием денег и не использовать конфискацию активов в политических целях.

"Когда FATF ставит юрисдикцию под усиленный мониторинг, это означает, что страна взяла на себя обязательства быстро устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки и подлежит усиленному мониторингу", – объясняют в группе.

Болгария стала вторым членом ЕС, в отношении которой международный финрегулятор ввел усиленный мониторинг. В июне туда также внесли Хорватию.

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Кроме того, в "сером списке" FATF находятся Албания и Турция.

Более 200 стран и юрисдикций обязались выполнять рекомендации FATF, которая регулярно анализирует их усилия в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия.

Европейская правда