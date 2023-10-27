Зеленский предложил президенту ОАЭ присоединиться к инициативе Grain from Ukraine

Президент Владимир Зеленский предложил президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммаду бин Заиду Аль Нахайяну присоединиться к глобальной гуманитарной инициативе Grain from Ukraine.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил за гуманитарную помощь Украине со стороны ОАЭ, в частности за лекарства, медицинское оборудование, кареты скорой помощи и тысячи генераторов.

Также президент рассказал о глобальной гуманитарной инициативе Grain from Ukraine и предложил ОАЭ присоединиться к ее реализации. Он также пригласил Объединенные Арабские Эмираты принять участие во втором международном саммите по продовольственной безопасности, который состоится вскоре.

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Кроме того, лидеры договорились продолжить работу над заключением соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве.

Добавляется, что собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Зеленский отметил важность защиты гражданских граждан и обеспечения беспрепятственного функционирования гуманитарных коридоров.

Напомним:

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Украина в рамках гуманитарной продовольственной программы Grain from Ukraine может отправить 72 тысячи тонн зерна Нигерии и Судана