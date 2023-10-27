Правительство одобрило привлечение 1,2 миллиарда долларов от МБРР на поддержку соцсферы

фото: правительственный портал

Кабинет министров одобрил привлечение 1,2 млрд долл от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для поддержки социальной сферы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это средства под гарантии правительства Японии, которые мы направим на социальную защиту украинских семей и детей, на социальную защиту людей с инвалидностью и другие важные социальные программы", - пояснил Шмыгаль.

По его словам, помощь международных партнеров помогает восстанавливать экономику и финансировать основные расходы бюджета.

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"Со своей стороны наше правительство продолжает работу над повышением эффективности социальной помощи населению. Наша цель - помочь именно тем, кто в этом больше всего нуждается.

Мы формируем новую социальную политику по принципам цифровизации, адресности, универсальности, справедливости и безбарьерности", - добавил премьер.

Экономическая правда

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