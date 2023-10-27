Регулирование Интернета: в Кабмине хотят присоединить Украину к рекомендациям ОЭСР
Кабинет министров одобрил проект письма в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) относительно присоединения Украины к Рекомендациям совета ОЭСР о принципах формирования политики в сфере Интернета.
Соответствующее решение приняли на заседании правительства в пятницу, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В решении отмечается, что присоединение к указанным рекомендациям и учет их требований позволит обеспечить соответствие национальной политики в сфере Интернета "лучшим международным практикам".
Напоминаем:
Рекомендации Совета ОЄСР относительно Принципов разработки политики в области Интернета были утверждены в 2011 году.
Эти принципы призваны помочь сохранить фундаментальную открытость Интернета.
В то же время, они призваны решить определенные задачи государственной политики, такие как защита частной жизни, безопасности, детей в Интернете, интеллектуальной собственности, а также укрепление доверия к Интернету.
В документе, в частности, рекомендуется, чтобы при разработке или пересмотре своей политики в области Интернет-экономики страны-члены ОЄСР в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами учитывали следующие принципы:
- Продвижение и защита глобального свободного потока информации;
- Содействие открытому, распределенному и взаимосвязанному характеру Интернета;
- Поощрение инвестиций и конкуренции в высокоскоростные сети и услуги;
- Поощрение и обеспечение возможности трансграничного предоставления услуг;
- Поощрение сотрудничества всего спектра заинтересованных сторон в процессе разработки политики;
- Содействие разработке кодексов поведения на добровольной основе;
- Развитие потенциала для использования общедоступных и достоверных данных в процессе разработки политики;
- Обеспечение прозрачности, справедливости процесс и подотчетности;
- Усиление последовательности и эффективности защиты частной жизни на глобальном уровне;
- Максимальное расширение прав и возможностей личности;
- Поощрение творчества и инноваций;
- Поощрение сотрудничества в целях обеспечения безопасности Интернета и пр.