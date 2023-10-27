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Регулирование Интернета: в Кабмине хотят присоединить Украину к рекомендациям ОЭСР 

Пятница, 27 октября 2023, 18:52 - Лия Ильченко
 
Getty Images

Кабинет министров одобрил проект письма в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) относительно присоединения Украины к Рекомендациям совета ОЭСР о принципах формирования политики в сфере Интернета.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства в пятницу, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В решении отмечается, что присоединение к указанным рекомендациям и учет их требований позволит обеспечить соответствие национальной политики в сфере Интернета "лучшим международным практикам".

Напоминаем:

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Рекомендации Совета ОЄСР относительно Принципов разработки политики в области Интернета были утверждены в 2011 году.

Эти принципы призваны помочь сохранить фундаментальную открытость Интернета.

В то же время, они призваны решить определенные задачи государственной политики, такие как защита частной жизни, безопасности, детей в Интернете, интеллектуальной собственности, а также укрепление доверия к Интернету. 

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В документе, в частности, рекомендуется, чтобы при разработке или пересмотре своей политики в области Интернет-экономики страны-члены ОЄСР в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами учитывали следующие принципы:

  • Продвижение и защита глобального свободного потока информации;
  • Содействие открытому, распределенному и взаимосвязанному характеру Интернета;
  • Поощрение инвестиций и конкуренции в высокоскоростные сети и услуги;
  • Поощрение и обеспечение возможности трансграничного предоставления услуг;
  • Поощрение сотрудничества всего спектра заинтересованных сторон в процессе разработки политики;
  • Содействие разработке кодексов поведения на добровольной основе;
  • Развитие потенциала для использования общедоступных и достоверных данных в процессе разработки политики;
  • Обеспечение прозрачности, справедливости процесс и подотчетности;
  • Усиление последовательности и эффективности защиты частной жизни на глобальном уровне;
  • Максимальное расширение прав и возможностей личности;
  • Поощрение творчества и инноваций;
  • Поощрение сотрудничества в целях обеспечения безопасности Интернета и пр.

интернет Кабмин
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