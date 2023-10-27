Приватбанк пытается отсудить 245 АЗС у компаний, подконтрольных экс-владельцам

Государственный Приватбанк продолжает борьбу за контроль над 245 АЗС, поставленными на баланс банка до его национализации.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Почти три года финучреждение не может получить контроль над 245 АЗС, которые были поставлены на баланс банка до его национализации в 2016 году и сразу переданы в лизинг. Лизингополучатели уже задолжали государственному банку более 10 млрд. гривен.

"Суды запрещают Банку получить контроль над имуществом путем освобождения заправок от посторонних лиц и распоряжаться ими. Между тем доход от АЗС получают третьи лица, приближенные к экс-владельцам Банка, которым заправки переданы лизингополучателями в аренду", - пояснили в Приватбанке.

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30 октября в Центральном апелляционном хозяйственном суде Приватбанк в очередной раз будет добиваться отмены запрета банка на изъятие собственных АЗС, которыми сейчас пользуются компании, подконтрольные Коломойскому и его окружению.

До национализации банк получил в собственность 248 АЗС, три из которых были в дальнейшем проданы.

"В настоящее время в собственности 245 АЗС, но они продолжают находиться в пользовании лизингополучателей, которые не платят банку лизинговые платежи и сдали их в аренду третьим лицам. Из-за задолженности банк принял решение о расторжении лизинговых договоров. После этого нас засыпало запретами судов на изъятие АЗС уже от арендаторов. Пока банк снимает одну, оппоненты готовят другую", – рассказали адвокаты банка.

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Они добавляют, что группа компаний из орбиты экс-владельцев банка руками отдельных "удобных" судей блокирует ПриватБанку возможность проводить мероприятия внесудебного и судебного урегулирования проблемной задолженности по АЗС.

Экономическая правда