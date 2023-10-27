Регулятор оштрафовал "Житомиргаз" почти на полмиллиона
Пятница, 27 октября 2023, 15:36 -
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и компуслуг (НКРЭКУ), оштрафовала АО "Житомиргаз" на 464 тысячи гривен за нарушение лицензионных требований.
Об этом сообщает Укринформ.
Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 27 октября.
Результаты проверки деятельности Житомиргаза в 2022 году показали:
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- нарушение стандартов и требований обслуживания потребителей;
- нарушение в части выполнения плана развития газораспределительных сетей;
- несоблюдение установленной структуры тарифов;
- нарушения по установке счетчиков.
5 октября суд отправил под стражу бывшего председателя правления Житомиргаза, подозреваемого в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем.
Напоминаем:
АО "Житомиргаз" перешло под государственное управление в состав Группы Нафтогаз в конце августа
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