Регулятор оштрафовал "Житомиргаз" почти на полмиллиона

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и компуслуг (НКРЭКУ), оштрафовала АО "Житомиргаз" на 464 тысячи гривен за нарушение лицензионных требований.

Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 27 октября.

Результаты проверки деятельности Житомиргаза в 2022 году показали:

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нарушение стандартов и требований обслуживания потребителей;

нарушение в части выполнения плана развития газораспределительных сетей;

несоблюдение установленной структуры тарифов;

нарушения по установке счетчиков.

5 октября суд отправил под стражу бывшего председателя правления Житомиргаза, подозреваемого в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем.

Напоминаем:

АО "Житомиргаз" перешло под государственное управление в состав Группы Нафтогаз в конце августа

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