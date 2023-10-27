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Регулятор оштрафовал "Житомиргаз" почти на полмиллиона

Пятница, 27 октября 2023, 15:36 - Анастасия Жарикова

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и компуслуг (НКРЭКУ), оштрафовала АО "Житомиргаз" на 464 тысячи гривен за нарушение лицензионных требований.

Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 27 октября.

Результаты проверки деятельности Житомиргаза в 2022 году показали:

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  • нарушение стандартов и требований обслуживания потребителей;
  • нарушение в части выполнения плана развития газораспределительных сетей;
  • несоблюдение установленной структуры тарифов;
  • нарушения по установке счетчиков.

5 октября суд отправил под стражу бывшего председателя правления Житомиргаза, подозреваемого в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем.

Напоминаем:

АО "Житомиргаз" перешло под государственное управление в состав Группы Нафтогаз в конце августа

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