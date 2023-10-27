ГБР объяснило причины обысков на ТЭЦ Киева: разворовывали деньги на ремонтах после обстрелов

ГБР проводит обыски на столичных ТЭЦ по факту разворовывания денег, выделенных на ремонт энергооборудования, разрушенного обстрелами прошлой осенью и зимой, более того, следователи подозревают, что и сами ремонты не производились.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

"Работники ГБР проводят обыски в административных зданиях столичных теплоэлектроцентралей по факту хищения денег во время ремонта энергетического оборудования, разрушенного обстрелами", - говорится в сообщении.

Как разъяснили в ГБР, обыски проходят в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебными полномочиями работниками коммунальных предприятий во время ремонта оборудования ТЭЦ.

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В частности, проверяется информация о выводе выделенных на ремонт денег на счета предприятия с признаками фиктивности для дальнейшего обналичивания и присвоения.

Проверяется также информация, что сами работы, согласно заключенным в 2022 году договорам, фактически не выполнялись.

"Целью обыска на ТЭЦ является изъятие документации о допуске на объекты работников и техники подрядчика в 2022-2023 годах, а также бухгалтерская документация с результатами выполнения работ", - пояснили в ГБР.

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Одновременно следственные действия проводятся в подрядной организации, которая была исполнителем работ.

Досудебное расследование осуществляется по статьям злоупотребления властью и служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364, ч. ст. 366 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Одновременно в ГБР опровергают сообщение КГГА о том, что правоохранители "пытаются парализовать работу энергокомплекса в условиях отопительного сезона".

"Следственные действия проводятся со строгим соблюдением рекомендаций служб, которые обеспечивают безопасность стратегических объектов", - отмечают в Государственном бюро расследований.

В ходе следственных действий видеозапись внешнего вида объектов критической инфраструктуры не осуществляется, посторонние лица в проведении обысков не участвуют.

"Следователи ГБР выполняют все установленные законодательством требования по информационной безопасности и рекомендации служб, обеспечивающих безопасность стратегических объектов. Вмешательство в технологический процесс выработки электроэнергии и тепла не осуществляется. Следователи работают только с документацией, которая хранится в административных помещениях и добровольно выдается", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Утром, 27 октября, в КГГА заявили, что Государственное бюро расследований проводит обыски на Киевской ТЭЦ, пытаясь парализовать работу энергокомплекса в условиях отопительного сезона.

КП "Киевтеплоэнерго", на чьих ТЭЦ проходят обыски, в свою очередь заявляло, что готово сотрудничать со следователями и предоставлять всю необходимую информацию. Однако следователей на объект не пускали.