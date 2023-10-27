В Украине впервые внесли в реестр квартиру, которую построят в будущем

В Украине в Государственном реестре вещных прав (ГРРП) впервые зарегистрировали специальные имущественные права на будущие объекты недвижимости.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Новый механизм будет способствовать прозрачному ведению бизнеса застройщиками, предотвращению появления недостроев, а также защиты инвестирующих в недвижимость украинцев, ведь продавать жилье без этих прав, как и полного пакета информации о строительстве в новостройках будет невозможно.

Шуляк отметила, что реализация этого механизма стала возможной благодаря принятию соответствующего закона "О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем".

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"Впервые за все годы независимости мы имеем законодательные нормы, реально защищающие людей, вкладывающих деньги в первичную недвижимость. Это непосредственно стало возможным благодаря регистрации специального имущественного права, ранее не существовавшего", - отметила депутат.

Она пояснила, что специальное имущественное право есть разновидность имущественного права. Он состоит во владении и распоряжении объектом незавершенного строительства, будущим объектом недвижимости.

Чтобы зарегистрировать такое право заказчику строительства, нужно будет создать определенные документы в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСС). В частности, заявление о государственной регистрации специального имущественного права. Также застройщик обнародует подробную информацию об объекте строительства и данные о себе.

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Отметим, что регистрация специального имущественного права обязательна для тех, кто намерен продавать будущие квартиры, гаражные боксы, другие жилые и нежилые помещения или паркоместа.

Напоминаем:

В пригороде Киева количество новостроек в активных стадиях строительства и продаж превышает количество ЖК в столице. Аналогичная ситуация касается и роста стоимости недвижимости.







