Итальянский производитель пневмоаппаратуры Camozzi попал в список спонсоров войны от НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло итальянскую группу компаний Camozzi, которая является производителем пневмоаппаратуры и продолжает вести бизнес в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

НАПК приняло соответствующее решение из-за того, что компания продолжает вести бизнес в России, сотрудничает с российским военно-промышленным комплексом и ее завод продолжает работать на территории временно оккупированного Крыма.

Camozzi Group – международный итальянский концерн по производству пневмоаппаратуры и пневмооборудования, пневмосистем и пневмоавтоматики. Компания является одним из мировых лидеров отрасли, представлена в 78 странах мира, в том числе в России, где не прекратила деятельность после большого вторжения.

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Пневматическое оборудование является важной составляющей многих отраслей промышленности, поскольку оно помогает в автоматизации рабочих процессов. Клиентами Camozzi в РФ являются именно заводы ВПК агрессора, продукция которых активно используется в войне против Украины, а именно:

ОАО "Ижорские заводы";

ОАО "Коломенский завод";

ОАО "Силовые машины";

ОАО "НПК "Уралвагонзавод";

холдинг "ПетрозаводскМаш".

Также итальянская Camozzi Group с начала полномасштабной злости РФ сотрудничает с подсанкционным АТ "Тихвинский вагоностроительный завод" и АО "Челябинский цинковый завод".

Несмотря на оккупацию, до сих пор работает "Механосборочный завод Камоцци Пневматика" в г. Симферополь. В России Camozzi работает через ООО "Камоцци Пневматика", имеет 32 отделения, 500 сотрудников и 80 тыс предприятий-клиентов.

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"Помимо уплаты налогов в госбюджет государства-террориста, компания предоставляет рабочие места россиянам, поддерживая таким образом российскую экономику и уровень занятости населения", - подчеркнули в НАПК.

Camozzi Group также представлена в Украине. В частности, в перечне основателей юридической компании Camozzi в Украине остается гражданин россии Алексей Кистиченко, возглавляющий российское представительство Camozzi.

Напоминаем:

Ранее стало известно, что мировой лидер в области промышленной пневматики – итальянская компания Camozzi, даже после начала полномасштабного вторжения продолжает сотрудничать с заводами российской промышленности, более того – работает в оккупированном Крыму.