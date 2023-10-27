Цены на стройматериалы для ремонта Киевского госпиталя ветеранов завышены более чем в два раза - СМИ

киев вечерний

Цены на строительные материалы, используемые в ремонте госпиталя ветеранов в Киеве, завышены в среднем в 2,4 раза.

Об этом говорится в расследовании "Наши деньги".

На ремонт Киевского городского клинического госпиталя предусмотрено 1,1 млрд грн, но эти деньги потратят исключительно на улучшение фасада, окон, полов и другой отделки.

"А теперь выяснилось, что и цены стройматериалов откровенно завышены. И это уже выводит проблему на другой уровень – с хозяйственной на криминальную", - пишут журналисты.

Реклама:

Первый тендер на ремонт 4 этажа больницы был проведен в декабре 2022 года, его оценили в 45 млн грн. Цены стройматериалов в нем были плюс-минус рыночные.

Уже летом 2023 провели тендеры еще на миллиард на ремонт еще семи этажей (с 5 по 11) и фасада больницы. При этом стоимость ремонта одного этажа составила уже 71-72 млн. грн., а фасадные работы оценили в полмиллиарда.

Журналисты, заинтересовавшись таким скачком стоимости, подали запросы по ценам стройматериалов Госпиталя ветеранов, Департамента здравоохранения КГГА и городскому голове Виталию Кличко, однако ни один из адресатов такой информации не предоставил.

Реклама:

После обращения нардепа Железняка Кличко предоставил итоговые ведомости ресурсов. Но в сопроводительных документах было указано, что мэр лично не имеет отношения к этой истории, а Департамент здоровья и коммунальный госпиталь самостоятельно выполняют возложенные на них функции:

Ознакомившись со сведениями, стало известно, что цены стройматериалов оказались завышенными от 1,5 до 4 раз!

"Из общей суммы подрядов 1,1 млрд грн на 13 наименований приходится 462 млн грн. Из этой суммы 243 млн. – это размер превышения сметных цен над рыночными", - говорится в расследовании. В общей сложности на стройматериалы приходится 629 млн грн.

Кроме этого оказалось, что цены ремонта по последним тендерам на 5-11 этажи и фасад существенно выше даже тех, что зимой протендерили на 4 этаж этой же больницы.

"То есть совершенно очевидно, что мы имеем дело с нанесением ущерба в особо крупных размерах. Тем более уже есть факт оплаты средств. По данным портала казначейских проплат "е-Data", с начала года госпиталь перечислил подрядной фирме "Абсолют климат" уже 184 млн грн", - пишут журналисты.

В смете не указаны подробности относительно производителя или каких-либо качеств алюминиевых композитных панелей, которые будут использованы для облицовки фасадом. Известно, что их оплатят из расчета 5674 гривны за кв.м. с НДС.

К примеру в Эпицентре алюминиевые композитные панели размером 1,5х2,9 м продают по цене от 2 464 грн/шт. до 5 898 грн/шт. (зеркальный вариант). Следовательно, площадь одной панели равна 4,35 кв. м. А значит цена варьируется от 566 до 1356 грн/кв. м, что по крайней мере вчетверо дешевле госпитальной сметы.

наши деньги

Также существенные разногласия были обнаружены в закупочных и фактических ценах на другие стройматериалы: легкоуравнительную стяжку Сeresit CN-178, стальные радиаторы, дюбеля.

Сметы таких ремонтов должны проходить экспертизу в специальных экспертных организациях. Условно говоря, главврач не должен забивать себе голову, чем дюбеля и церезит в магазинах. Поэтому он должен довериться профессионалам", – объясняют авторы расследования.

Экспертизу этой сметы выполняла фирма ООО "Рембудконсалтинг", для анализа именно смет в фирме четыре сметчика, нагрузка на каждого из которых составляла в среднем 20 проектов в месяц.

"По данным "Наших денег", это достаточно комфортный показатель – завершение менее одной сметы в рабочий день. При этом обработка одного проекта в размере от 70 млн грн до его завершения не производится в один день. В большинстве своем эта работа длится от десяти дней, потому что кроме смет анализа подлежат и проектные решения", - говорится в публикации.

Экспертиза проекта капремонта 4 этажа, где были нормальные цены стройматериалов, заняла в Ремстройконсалтинге 14 дней. А экспертиза проектов всех других этажей с гораздо более высокими ценами заняла гораздо меньший срок от 4 до 6 календарных дней.

"То есть возникает вопрос по экспертам. Или это они наскоро не увидели поразительной разницы между ценами ремонта разных этажей одного госпиталя. При том что никаких существенных колебаний цен на рынке не было вообще. Нацбанк весь год удерживал фиксированный курс гривны. Сделали ли эксперты замечания авторам проекта и заказчику, а уже они и слегка ожидали", - рассуждают журналисты.

Проекты с сметами для этих ремонтов разрабатывала фирма ООО "Инжинирингбуд Лтд". Госпиталь избрал ее без открытых торгов. Несколько лет назад ее владельцем был Вячеслав Березовский.

Березовский сейчас является основателем ООО "Абсолют-Климат", которое на открытых торгах уже и забрало себе все подряды 1,1 млрд грн на ремонт госпиталя, поскольку на эти открытые торги не пришел ни один другой конкурент.