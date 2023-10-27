Tesla повысила стоимость своего внедорожника в Китае

Компания Tesla Inc. повысила цену на свой внедорожник Model Y Performance примерно на 2 тысячи долларов в Китае, тем самым отменив снижение стоимости в августе.

Об этом пишет Bloomberg.

Самый совершенный вариант электрического внедорожника сейчас стоит 363,9 тыс юаней (49,7 тыс долл), по сравнению с 349,9 тыс юаней. Два месяца назад Tesla снизила его с 363,9 тыс юаней.

Цены на дальнобойные и заднеприводные модели Y остались прежними.

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Ранее в этом месяце Tesla обновила некоторые характеристики Model Y в Китае, чтобы попытаться завоевать большую часть крупнейшего в мире рынка электромобилей. В сентябре компания также обновила свой седан Model 3, в том числе увеличив запас хода.

С признаками замедления роста продаж, производители электромобилей в Китае за последний год участвовали в ценовой войне, инициированной Tesla. Однако американский автопроизводитель тоже периодически повышает цены.

Tesla также подняла цену на свой полноприводный электромобиль Model Y Long Range на 500 долларов в США – до 48 990 долл с 48 490 долл.

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Напомним:

Производитель электромобилей Tesla по результатам третьего квартала увеличил выручку на 9%, однако чистая прибыль компании упала в 1,8 раза.







