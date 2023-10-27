САП завершила следствие о присвоении более 200 миллионов УЗ на закупках газа

Специализированная антикоррупционная прокуратура 25 октября завершено следствие по двум участникам преступной схемы присвоения 206 миллионов гривен "Укрзализныци" на закупках газа.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования в отношении двух участников преступной схемы, а именно одного из руководителей филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" (занимал должность на момент совершения преступления) и фактического владельца компании-поставщика, подозреваемых в злоупотреблениях, которые нанесли АО "Укрзализныця" ущерб на общую сумму более 206 млн грн.

Детективам НАБУ было поручено открыть материалы стороне защиты для ознакомления.

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Следствие установило, что с декабря 2016 по январь 2020 должностные лица филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" в сговоре с представителями газовых компаний организовали закупки "голубого топлива" в обход тендеров и согласовали дополнительную наценку на поставку газа, которая составляла 200 до 1000 грн. на тыс. куб. м.

При этом служащие УЗ скрывали поступление более выгодных предложений от участников рынка газа, преднамеренно предпочитая только двое заранее определенных компаний.

Реализация схемы нанесла "Укрзалізниці" ущерб на общую сумму более 206 млн грн, которые были распределены между участниками преступной схемы.

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В рамках досудебного расследования, начатого САП и НАБУ в феврале 2020 года, компания-поставщик признала неприемлемость совершенных преступных действий собственным менеджментом и согласилась в течение шести месяцев частично возместить УЗ причиненный ущерб.

Благодаря слаженной работе САП и НАБУ в течение августа-сентября 2023 года эта компания возместила часть нанесенного ущерба - 20 млн грн. В целом частная компания обязалась перечислить 68,16 млн грн.

Материалы для других участников преступной схемы выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Напоминаем:

В июне Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили новый случай масштабной коррупции у "Укрзализныци", связанной с закупками газа на 206 миллионов гривен.

Экономическая правда