Шекель снизился к доллару на фоне новостей о рейде Израиля в Сектор Газа

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Шекель снизился к доллару 26 октября на фоне новостей, что израильские военные провели рейд в северную часть Сектора Газа.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, по состоянию на 15:40 по Киеву шекель дешевел к доллару на 0,34%, до 4,0804.

Как отмечает агентство, израильская валюта ослабевает уже 13 дней подряд, что стало самым продолжительным периодом падения за четыре десятилетия.

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При этом базовый биржевой индекс Израиля Tel Aviv 35 к 15:40 по Киеву снижался на 1,08%, до 1599,50. А ряд израильских облигаций в твердой валюте упали до рекордно низкого уровня. Доходность облигаций со сроком погашения в 2030 году выросла на 16 базисных пунктов - до 6,2%.

Bloomberg также напоминает, что 14 октября рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило прогноз по Израилю до негативного вслед за решениями Fitch Ratings и Moody's Investors Service поставить суверенный рейтинг Израиля под наблюдение.

S&P отметило, что риски того, что конфликт с ХАМАСом распространится по региону и заметно повлияет на экономику и государственные финансы Израиля, оказались выше, чем ожидалось.

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"По мере развития конфликта действительно может возникнуть большее давление в сторону повышения на кредитные спреды", - отметил региональный стратег BNP Paribas Джером Лейбовичи. Он обратил внимание на то, что курс доллара к шекелю и 5-летние кредитно-дефолтные свопы торгуются на десятилетних максимумах.

Экономическая правда