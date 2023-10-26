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НКРЭКУ оштрафовала компанию из орбиты Коломойского на 1,7 миллиона

Четверг, 26 октября 2023, 19:32 - Игорь Пилипив

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала ООО "Юнайтед Энерджи", которая связана с Игорем Коломойским, на 1,7 млн грн за нарушение лицензионных условий.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ. 

Соответствующее решение регулятор принял после проверки компании по соблюдению требований законодательства в сфере функционирования рынка электрической энергии, а также Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по поставке электрической энергии потребителю.

Указанные проверки охватывали деятельность компании за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.

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Размер штрафа наложенный НКРЭКУ составляет 1 699 626 грн. 

"Также из-за имеющихся признаков манипуляций на рынке электроэнергии со стороны Юнайтед Энерджи и нарушения конкурентного законодательства соответствующие материалы будут направлены в правоохранительные органы и Антимонопольный комитет Украины", –  добавляют в НКРЭКУ. 

Кроме того, по результатам проверки деятельности лицензиата на рынке природного газа установлено, что компания нарушила требования законодательства и положения Лицензионных условий по поставке природного газа, большинство из которых было устранено Обществом.

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Соответственно, комиссия вынесла решение предостеречь ООО "ЮНАЙТЕД ЭНЕРДЖИ" по недопущению в дальнейшем нарушений требований законодательства и Лицензионных условий по поставке природного газа и принять Распоряжение об устранении нарушений.

Напомним: 

Ранее сообщалось, что два экс-чиновника государственного "Центрэнерго" и руководитель связанной с Игорем Коломойским компании "Юнайтед Энерджи" получили подозрения в нанесении "Центрэнерго" ущерба в 176 млн грн.

НКРЭ электроэнергия авиация
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