Имущество авиакомпании "МАУ" распродают на аукционах

фото: мау

Имущество авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которая до полномасштабного российского вторжения была крупнейшей в Украине, распродают на аукционах государственного предприятия "СЕТАМ".

Об этом пишет профильное издание avianews.com.

Так, уже проданы торговые марки с названием и логотипом МАУ и дочерней компании "МАУТЕХНИК", которая ремонтировала самолеты.

"С молотка ушли доля 99% в "МАУТЕХНИК", доля 62,43% в хендлинговой компании "Интеравиа", которая регистрировала пассажиров и подавала трапы к самолетам в аэропортах Украины, а также помещения авиакасс в центре Киева.

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Сейчас на "СЕТАМ" продаются запчасти для самолетов и инструменты для технического обслуживания авиалайнеров. На аукционе можно купить кресла для самолетов, установку для мытья воздушных судов, авиазапчасти и водило для транспортировки воздушных судов", - говорится в сообщении.

При этом все торговые марки МАУ, которые были выставлены на аукцион, выкупило ООО "Океалос Компани", созданное 29 июля 2022 года. Эта компания купила и самый дорогой лот - долю 62,43% у хендлинговой компании "Интеравиа" за 38,9 млн грн.

Авиакассы в центре Киева продали Константину Герасименко за 6,7 млн грн. А 99% долю в "МАУТЕХНИК" за 195 грн выкупил Олег Ткачук, добавляет avianews.com.

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Как напоминает издание, в 2022 году "МАУ" прекратила полеты на фоне конфликта партнеров Арона Майберга и Игоря Коломойского.

В 2023 году три самолета из парка МАУ перешли во флот украинской авиакомпании "Роза Ветров", которую также связывают с Игорем Коломойским.

В апреле 2023 года сообщалось, что компанией "Международные авиалинии Украины" будет управлять группа олигарха Игоря Коломойского - его партнер Арон Майберг вышел из учредителей МАУ.

Экономическая правда