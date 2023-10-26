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До 30 тысяч евро: Германия выделила гранты украинскому малому и среднему бизнесу

Четверг, 26 октября 2023, 18:48 - Алексей Павлыш
 
фото: минэкономики

Немецкое правительство выделило 5,6 млн евро на поддержку украинских малых и средних перерабатывающих предприятий в рамках грантового проекта "Доступ к финансированию и поддержание устойчивости ММСП в Украине - Фаза II".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что это вторая фаза грантового проекта.

К программе могут присоединиться малые и средние предприятия, которые:

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  • имеют до 250 работников и годовой доход до 10 млн евро;
  • планируют реализацию инвестиционных проектов;
  • имеют положительную кредитную историю;
  • не имеют задолженности перед бюджетом Украины;
  • не получали международную техническую помощь, начиная с 01.02.2022.

"Предприниматели смогут получить финансовую поддержку в размере до 30 тыс евро в гривневом эквиваленте для реализации своих инвестиционных планов через пять финансовых учреждений-партнеров: Ощадбанк, Банк Львов, Кредобанк, Укргазбанк и кредитный союз "Анисия". Средства гранта будут направлены на частичную компенсацию инвестиционных затрат в размере до 30%", - говорится в сообщении.

"Грантовый проект от правительства Германии расширит предложение грантовых ресурсов для ММСП, а также дополнит правительственную программу єРобота, которая также предлагает гранты для перерабатывающих предприятий Украины. В условиях войны гранты для малого бизнеса являются наиболее действенным инструментом развития перерабатывающих предприятий, особенно в деоккупированных регионах Украины", - отметила заместитель минстра экономики Татьяна Бережная.

Экономическая правда

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