Фридман проиграл суд о расходах на содержание особняка в Лондоне

reuters

Суд в Великобритании отклонил иск подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана, который оспаривал запрет на оплату расходов, связанных с его лондонским особняком.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на решение Высокого суда Лондона.

"Фридман подал в суд на британский санкционный офис OFSI после того, как тот отказался разрешить ему тратить 30 тыс фунтов в месяц, чтобы предотвратить упадок особняка Athlone House, который он купил за 65 миллионов фунтов.

59-летний миллиардер также хотел тратить 1 850 фунтов в месяц на системы связи, которые, по словам Фридмана, регулируют телефоны, ИТ, освещение, отопление и безопасность", - пишет агентство.

Реклама:

Адвокаты Фридмана утверждали, что Athlone House является "уникальной собственностью с уникальными потребностями ... не в последнюю очередь в свете его коллекции произведений искусства".

Фридман также хотел, чтобы ему разрешили тратить деньги на персонал, не связанный с охраной, включая водителя, в чем ему отказали на том основании, что он может пользоваться общественным транспортом.

Однако олигарх отказался от своего требования платить водителю после того, как уехал из Британии в Израиль, а затем в Россию, незадолго до слушания на прошлой неделе.

Реклама:

Управление по имплементации финансовых санкций (OFSI) заявило, что уже выдало Фридману лицензию на погашение задолженности и единовременные выплаты на общую сумму около 1,4 миллиона фунтов стерлингов, а также будущие выплаты в размере 760 тыс фунтов стерлингов в год.

В своем письменном решении в четверг судья Пушпиндер Саини отклонил иск Фридмана против OFSI, заявив, что его решение было законным.

Адвокаты Фридмана сообщили, что он хотел бы иметь возможность вернуться в Британию, но Саини заявил в своем решении, что возвращение Фридмана "не будет возможным", поскольку он фактически подпадает под запрет на въезд.

Адвокаты Фридмана, базирующиеся в Лондоне, не сразу ответили на запрос о комментарии.

Представитель британского правительства в четверг приветствовал это решение, которое, по его словам, свидетельствует о том, что "наш режим лицензирования финансовых санкций работает".

Российский олигарх, чье состояние оценивается журналом Forbes в 12,8 миллиарда долларов, находится под британскими санкциями с марта 2022 года, через месяц после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В сентябре его включение в британский санкционный список было обновлено, и из него было изъято упоминание о том, что он является "прокремлевским олигархом".

Экономическая правда