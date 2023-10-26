На Киевщине проверили готовность альтернативной системы энергоснабжения

Энергетики "ДТЭК" совместно с Киевской ОВА и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям проверили объекты критической инфраструктуры Киевской области на готовность работать от альтернативного энергопитания.

Об этом говорится в пресс-релизе "ДТЭК Киевские региональные электросети".

"Проверили объекты критической инфраструктуры Киевской области относительно готовности работать от резервных источников питания в случае отключения света. Это нужно, чтобы наработать алгоритм действий по обеспечению критической инфраструктуры светом в случае вражеских обстрелов объектов энергетики во время отопительного периода", – сообщается компания.

Были проверены более 50-ти объектов критической инфраструктуры, в частности, больницы, котельные, объекты водоснабжения и водоотвода по всей Киевской области.

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Во время проверки комиссия зафиксировала время, необходимое для полного перехода объектов критической инфраструктуры на резервные источники питания – оно не должно превышать 30 минут. Учреждениям, где были обнаружены недостатки во время тестовой перезагрузки, даны рекомендации по их оперативному устранению.

"Службы Киевской области готовят инфраструктуру ко всем возможным испытаниям предстоящей зимой. Главная задача – чтобы у жителей региона был доступ к услугам первоочередной необходимости, а также вода, тепло и свет", – сообщили в ДТЭК.

"В сотрудничестве с властями прилагаем максимум усилий, чтобы в случае угрозы стабильному функционированию энергосистемы и ограниченного электроснабжения обеспечить светом больницы, котельные, водоканалы и т.д", – говорится также в сообщении.

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В компании подчеркнули, что в условиях военного времени обновили около 300 энергообъектов и 4 000 км линий электропередачи.