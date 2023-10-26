Кристин Лагард фото: cnn

Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые за более чем год оставил ключевые ставки без изменений, поскольку он оценивает, удастся ли беспрецедентная серия из 10 последовательных повышений подавить инфляцию.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, после решения в прошлом месяце поднять депозитную ставку до рекордных 4%, 26 октября чиновники ЕЦБ оставили ее на том же уровне, что соответствовало прогнозам всех экономистов, опрошенных Bloomberg.

В своем заявлении в ЕЦБ подтвердили, что удержание стоимости заимствований на этом уровне в течение длительного времени сделает "существенный вклад" в возвращение инфляции к целевому показателю в 2%.

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"Дискуссия о сокращении повышений является абсолютно, абсолютно преждевременной. Тот факт, что мы удерживаем ставки, не означает, что мы больше никогда не будем их повышать", - пояснила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Как и центробанки в США и Великобритании, ЕЦБ не закрыл дверь для дальнейшего повышения ставок, если инфляция не снизится достаточно быстро. Но среди экономистов и инвесторов мало кто сомневается в том, что самая высокая точка стоимости заимствований в еврозоне была достигнута после 10 последовательных повышений, начиная с июля 2022 года.

Со времени предыдущего заседания ЕЦБ в сентябре чиновники увидели, что инфляция замедлилась больше, чем ожидалось. По оценкам Bloomberg Economics, в этом месяце она может снизиться до двухлетнего минимума - около 3%.

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Экономическая правда