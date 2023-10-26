Машинисты "Укрзализныци" слили горючее с локомотивов на 1,5 миллиона

Национальная полиция разоблачила преступную схему, по которой из локомотивов "Укрзализныци" слили горючее на 1,5 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Схему организовал 32-летний житель Винницкой области, приобщивший к ней своего отца – очередного одного из моторвагонных ДЭПО "Укрзализныци". "Используя его знакомства среди машинистов и их помощников, делец наладил "схему" по угону дизельного горючего во время движения локомотивов и их стоянки на станциях", - отметили в Нацполиции.

К преступной схеме были привлечены 11 представителей станций Винницкой и Черкасской областей, в основном машинисты локомотивов и их помощники.

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Организатор схемы контролировал все действия преступной "команды" и распределял между ними "прибыль".

За один выход на "дело" злоумышленники сливали до трех тонн дизельного горючего. Похищенное отвозили в места временного хранения и подыскивали клиентов, которым потом сбывали его за наличные деньги по 42 грн/л, что составляло на 15% меньше рыночной стоимости.

Для того чтобы скрыть преступную деятельность, злоумышленники вносили в официальные документы недостоверные данные о количестве использованного топлива, а также вмешивались в работу двигателя, что позволяло экономить расход топлива.

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По предварительным подсчетам, на похищении горючего дельца заработали более 1,5 млн гривен, что привело к соответствующим убыткам АО "Укрзализныця".

Полицейские собрали доказательства причастности всех 11 человек к преступной деятельности и объявили им о подозрении в краже, совершенном организованной группой и в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Всем подозреваемым избраны меры пресечения, шестерым из них – содержание под стражей.

Экономическая правда