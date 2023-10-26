Нацбанк обнародовал прогноз относительно следующего снижения учетной ставки в декабре

Национальный банк Украины (НБУ) планирует снизить учетную ставку и ставку по депозитным сертификатам овернайт на следующем заседании 15 декабря до 15% годовых.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.

"Наш прогноз предполагает, что в декабре будет сделан следующий шаг и будет снижена ставка на 1 процентный пункт ", - сказал он на пресс-конференции 26 октября.

Николайчук отметил, что Нацбанк соответственно будет менять ставки по другим фининструментам – депозитным сертификатам на три месяца и рефинансированию, при этом указав, что "тут у регулятора есть определенное поле для маневра".

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"В отличие от ставки по депозитным сертификатам овернайт, которая жестко привязана (к учетной – ред.), там этот спрэд, эта маржа может видоизменяться в зависимости от дополнительных задач Национального банка", - добавил замглавы центробанка.

Согласно данным на сайте регулятора, НБУ планирует снизить учетную ставку до 15% до конца года и не менять ее в течение всего 2024 года.

Николайчук указал, что новый дизайн монетарной политики "по нижней границе" – с равенством учетной ставки и ставки по ДС овернайт – планируется сохранить и в следующем году.

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"Дальнейшее смягчение процентной политики будет учитывать необходимость поддержания привлекательности гривневых активов. При условии отсутствия признаков ухудшения баланса рисков, а также успешной адаптации участников рынка к новому валютному режиму, НБУ видит возможность дополнительного снижения учетной ставки на ближайшем заседании", - заявил в свою очередь глава НБУ Андрей Пышный.

"В то же время ожидаемая траектория инфляции и планы по дальнейшим шагам по валютной либерализации ограничивают пространство для смягчения процентной политики в следующем году", - отметил Пышный.

Глава Нацбанка указал, что в связи с этим, снижение учетной ставки в 2024 году станет возможным лишь в случае существенного снижения рисков для курсовой устойчивости и инфляционной динамики.

Напоминаем:

26 октября Нацбанк снизил учетную ставку сразу на 4 процентных пункта - с 20% до 16%.