Рада хочет запретить продажу программы, которую использует 80% бизнеса в Украине

Верховной Раде предлагают запретить в Украине продажу российского программного обеспечения "1С".

Соответствующий законопроект №10186 зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает сайт парламента.

Законопроект предполагает запрет продажи на территории Украины программного обеспечения для налогового и бухгалтерского учета "1С", при создании которого использовался программный код, написанный языком страны-агрессора.

Согласно положениям законопроекта, за использование программы будет предусмотрено наложение штрафа в размере 1000 минимальных заработных плат.

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За повторное нарушение в течении года - 2000 минимальных зарплат (такая же сумма штрафа остается и при нарушении в третий и более раз за год).

Законопроект также предлагает установить, что приобретенное (введенное в обращение) до вступления в силу настоящего закона, программное обеспечение (электронные поставки), для налогового и бухгалтерского учета, при создании которого был использован программный код, написанный на языке страны агрессора, может использоваться предприятиями (кроме государственных и коммунальных) на законных основаниях.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, несмотря на введенные санкционные меры против Российской Федерации, субъекты хозяйствования продолжают использовать российский "1C" и его аналоги.

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"В Украине сохранилось их доминирующее положение на рынке, а это более 80% бизнеса (с объемом услуг на сумму более полумиллиарда гривен), так или иначе, остаются пользователями и продолжают покупать для налогового и бухгалтерского учета программное обеспечение (электронные поставки), программный код (компилятор) в котором написан на языке страны агрессора", - говорится в пояснительной записке.