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Основу для эмбарго на российские алмазы подготовят на Саммите ЕС – СМИ

Четверг, 26 октября 2023, 12:07 - Европейская правда

На встрече глав государств и правительств Европейского Союза в Брюсселе 26 и 27 октября будут обсуждать новый пакет санкций против России.

Об этом сообщил DW высокопоставленный чиновник ЕС накануне саммита, пишет "Европейская правда".

В двенадцатый пакет ЕС должны войти санкции не только в отношении российских алмазов, но и в отношении алюминия, а также дальнейшие ограничения на поставки товаров двойного назначения, отметил чиновник. 

Он отметил, что Евросоюз тесно сотрудничает с Украиной в вопросе распознавания компонентов, обнаруженных в российском оружии и боеприпасах. 

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"Невероятно, но в них находят даже чипы от холодильников", – сказал чиновник. 

Кроме того, существенной частью нового пакета штрафных мер будет механизм по предотвращению их обхода, говорят в Брюсселе. 

Чиновники Евросоюза уверяют, что Украина остается для него приоритетом, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке. Так, лидеры обсудят долгосрочный бюджет Евросоюза на 2024-2027 годы и заложенный в него фонд помощи Украине на 50 млрд евро, а также его структуру.

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Президент Владимир Зеленский в среду обратится к саммиту лидеров Евросоюза и попросит их усилить давление на Россию.

По данным СМИ, страны "Группы семи" объявят о механизме ограничения импорта российских алмазов до конца октября, после чего Европейский Союз сразу же финализирует предложение по 12-му пакету санкций против России.

Европейская правда

санкции ЕС Россия
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