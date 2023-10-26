В Украину заходит известный польский бренд женской одежды

Retail & Development Advisor

Бренд Greenpoint планирует открыть в Украине 20 франчайзинговых магазинов в 2024 году.

Об этом сообщили в компании Retail & Development Advisor (RDA), которая выступает эксклюзивным агентом и партнером Greenpoint в Украине.

Украина станет первым зарубежным рынком с физическими магазинами польского бренда.

Бренд представлен также в Словакии, Румынии, Литве, Чехии, Венгрии, Австрии, Германии, Нидерландах, Болгарии, Италии, Испании и Хорватии. Однако на этих рынках продажи компании происходят через канал e-commerce - партнерские маркетплейсы.

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Целевая аудитория бренда - образованные и профессионально активные женщины в возрастной категории 30+, которые предпочитают классические, сдержанные и универсальные фасоны одежды.

Компания имеет в своем портфолио 4 стиля одежды (casual, business casual, sport и nightwear), обновляя коллекции дважды в год.

Прежде всего компания нацелена на развитие в Киеве и западных регионах страны. Но в целом Greenpoint готов открывать магазины в населенных пунктах от 30 тыс. населения, что очень расширяет потенциальную географию развития сети", - отмечает Лотоцкий.

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В первую очередь Greenpoint заинтересован в открытии магазинов в торговых центрах, поскольку этот формат является более понятным для руководства компании. В то же время Greenpoint готов рассматривать и помещения в стрит-ритейле, если они будут отвечать требованиям бренда (главная торговая улица с большим потоком покупателей и помещения на первом этаже с окном и входом с главной магистрали).

Условия франшизы от Greenpoint достаточно лояльные. Польский бренд не выставляет требований к покупке у них оборудования или суммы инвестиций на квадратный метр. Есть только технические требования и бренд-бук, которого следует придерживаться, а все оборудование и материалы франчайзи могут производить в Украине.

"Долгое время мы проводили переговоры, предоставляли аналитические данные о поведении и состоянии ритейла в Украине, количестве новых ТЦ, демографической ситуации и тому подобное. В конце концов компания приняла решение развивать партнерский бизнес в Украине. Сейчас рассматриваются варианты как по продаже мастер-франшизы, так и региональных франшиз нескольким партнерам. В свою очередь компания RDA будет проводить поиск франчайзи, предоставлять переговорное сопровождение, и выполнять консалтинговую функцию для Greenpoint", - отметил гендиректор RDA Андрей Лотоцкий.

Напоминаем:

Польский бренд Greenpoint - это сеть магазинов одежды для женщин. Ее первый магазин был открыт в Кракове в 1992 году, а сейчас сеть компании насчитывает уже 219 торговых точек в Польше, 124 из которых работают на условиях франшизы.

В 2022 году магазины greenpoint посетили 9,5 млн человек, а общий годовой объем продаж с учетом международных рынков составил более 2,5 млн товаров.

Greenpoint занимается проектированием и производством женской одежды и аксессуаров.

Retail & Development Advisor - украинская консалтинговая компания, предоставляющая услуги в сфере торговой, офисной и логистической недвижимости. Основана в 2013 году. Имеет опыт сотрудничества с международными и отечественными операторами, такими как: Yves Rocher, Metro, New Yorker, LC Waikiki, Adidas, JYSK, Colin's, Vodafone, Terranova, Crocs, Miniso, EVA, Алло, КОЛО, Rozetka, Укрзолото, Золотой Век, Prostor, Люксоптика, Eldorado, Intertop и другими.