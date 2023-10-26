Автопроизводители ожидают замедления спроса на электромобили

Продажи электромобилей все еще стремительно растут, но спрос не соответствует ожиданиям автопроизводителей и других компаний, которые инвестировали миллиарды долларов в сферу электромобилей.

Об этом сообщает Reuters.

Ожидания стабильно более высоких процентных ставок заставили компании изменить планы, поскольку они настороженно смотрели на 2024 год.

Спрос на электромобили в следующем году может быть ниже, чем ожидалось из-за глобальной экономической неопределенности, заявил финансовый директор LG Energy Solution Ли Чанг-Соль.

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Также 25 октября Honda и General Motors объявили о прекращении совместного проекта стоимостью 5 млрд евро по разработке недорогих электромобилей.

На прошлой неделе генеральный директор Tesla Илон Маск поднял тревогу, объясняя, почему он замедляет планы строительства завода в Мексике.

"Меня волнует среда с высокими процентными ставками, в которой мы находимся", – сказал он на телефонной конференции.

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Если процентные ставки останутся высокими или даже повысятся, людям будет гораздо труднее купить автомобиль, добавил он.

Другие автопроизводители выразили подобные опасения.

Немецкий Volkswagen на прошлой неделе снизил свой прогноз прибыли на год, обвиняя негативные последствия хеджирования сырья в конце третьего квартала. Некоторые из этих материалов используются в аккумуляторах электромобилей.

Ранее Ford заявил, что временно сократит одно из трех смен на заводе, где производят электрический пикап F-150 Lightning, а в июле замедлил наращивание производства электромобилей, переориентировав инвестиции на коммерческие автомобили и гибриды.

Китайский CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей, сообщил на прошлой неделе, что прибыль в третьем квартале выросла на 10,7%, что является самым слабым кварталом с начала прошлого года из-за замедления спроса на продукцию.

Экономическая правда