В ЕС достигли прогресса в переговорах по закону по регулированию ИИ – СМИ

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Законодатели ЕС согласовали критически важную часть новых правил по искусственному интеллекту на заседании 24 октября, приблизившись к более широкому соглашению по историческому закону об ИИ.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 5 источников.

После двух лет переговоров законопроект был одобрен Европарламентом в мае. Теперь проект правил ИИ необходимо согласовать на встречах между парламентом и странами ЕС, чтобы выработать окончательные версии законов, объясняет агентство.

На заседании 24 октября, которое продолжалось до полуночи, законодатели согласовали большую часть статьи 6 проекта закона об искусственном интеллекте, которая была одним из камней преткновения в переговорах, рассказали источники.

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При этом собеседники отказались предоставить более подробную информацию о том, что удалось согласовать.

По словам источников, статья 6 определяет типы систем ИИ, которые будут отнесены к "высокому риску", а следовательно, будут подлежать более тщательному контролю со стороны регуляторов.

Дебаты по приложениям с высокой степенью риска недавно сосредоточились вокруг того, стоит ли делать исключения для некоторых моделей ИИ с высокой степенью риска, например, для тех, которые выполняют "чисто вспомогательные" задачи, отмечают источники.

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Накануне заседания 24 октября Reuters писало со ссылкой на источники, что европейские законодатели еще не пришли к согласию по нескольким вопросам.

Драгош Тудораче и Брандо Бенифей, члены Европейского парламента и содокладчики по закону, заявили в среду Reuters, что они уверены в том, что соглашение может быть достигнуто на пятом трилоге, который состоится в начале декабря.

"Мы достигли значительного прогресса, - сказал Бенифей. "Если Совет продемонстрирует конструктивный подход, мы сможем принять решение (на уровне трехсторонних переговоров) до конца года", - сказал он.

Экономическая правда