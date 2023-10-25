Украина сократила количество пеших переходов на границе с Польшей до одного

Количество пеших переходов на границе с Польшей сократилось до одного против восьми, действовавших в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщил заместитель начальника штаба – начальник отдела организации пограничного контроля штаба Западного регионального управления Игорь Матвийчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"На польской границе у нас функционирует единственный пеший переход "Шегини-Медика". Он пропускает людей в обе стороны", - сказал Матвийчук.

При этом, по его словам, на сегодня этим переходом пользуется даже меньшее количество людей нежели до полномасштабной войны.

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"Очень мало используется. Но в любой момент, любой пункт пропуска на западной границе мы можем открыть для пешего пересечения, если не дай Бог, возникнет потребность", - заверил он.

Решение о прекращении пешего пропуска на каждом пункте, по словам Матвийчука, принималось индивидуально, в соответствии с ситуацией.

При этом каждый пункт пропуска работал до последнего человека, идущего в эвакуацию. И как только поток людей прекратился, вид сообщения был закрыт.

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Он уточнил, что решения о закрытии пешеходного пропуска через пункт на границе может приниматься на уровне руководителя пограничного подразделения.