Учредители ІТ-компаний присоединились к выступлениям против отчетности иностранного бизнеса в Украине

Основатели ІТ-компаний в Украине присоединились к Союзу украинских предпринимателей, который призывает власти отказаться от введения обязательной отчетности контролируемыми иностранным компаниями (КИК) на период действия военного положения.

Соответствующую позицию высказали такие компании как SoftServe, Ajax Systems, Genesis, MacPaw, передает профильное издание DOU.

"Отчеты о КИК могут быть использованы как недобросовестными правоохранителями для давления на бизнес (вспомним недавний пример "маски-шоу" на группу !Fest), так и спецслужбами РФ против экономики страны. Также это дополнительная операционная и финансовая нагрузка на бизнесы по подготовке такой отчетности", - отметил соучредитель, член Совета директоров SoftServe Тарас Кицмей.

"Давайте будем реалистами. Будут ли люди, которые имеют значительный капитал за пределами Украины и могут жить в Монако, Марбелье, Ибице, Милане, Лондоне, Дубае, отчитываться о своих международных активах и ждать в гости "маски-шоу"? Их и так было немного. Осталось совсем мало. И практически не останется", - заявляет основатель и СЕО Ajax Systems Александр Конотопский.

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"Создавать новые точки давления на бизнес - плохая идея. Декларирование КИК не приведет к росту налогов, а к оттоку предпринимателей и росту давления - приведет точно", - подчеркнул соучредитель и CEO Genesis Владимир Многолетний.

"К сожалению, доверия к государству и силовым структурам абсолютно нет. Бизнес-климат в Украине давно уже не был таким облачным. Открытие отчетности о КИК еще больше подпитает аппетиты и давление на бизнес, а также создаст дополнительные угрозы от агрессора. А худший сценарий, который я вижу, - у нас в стране просто не останется предпринимателей, которые готовы здесь работать", - считает основатель и СЕО MacPaw Александр Косован.

Напоминаем:

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Союз украинских предпринимателей настаивает, что введение отчетности украинскими собственниками о контролируемых ими иностранных компаниях (КИК) сейчас ухудшит бизнес-климат Украины по ряду причин.

Отчеты могут быть использованы недобросовестными правоохранителями для давления на бизнес. В условиях, когда все чаще фиксируется неправомерное и немотивированное давление со стороны правоохранительных и контролирующих органов, украинские предприниматели потеряли доверие и имеют все основания полагать, что открытие информации приведет к дополнительному давлению.

Введение такой отчетности по иностранным компаниям, в условиях военного положения, полностью открывает международные бизнес-группы украинских предпринимателей, что может привести к нанесению вреда их деятельности со стороны спецслужб Российской Федерации.

Правила КИК в Украине интегрально значительно хуже, чем во многих альтернативных юрисдикциях, и являются существенным препятствием для приобретения украинского налогового резидентства иностранными предпринимателями.

Предприниматели несут значительные дополнительные расходы на подготовку отчетности, что в условиях войны совсем нежелательно. Желательно направить эти средства на военную помощь Украине.

Ранее Союз уже добился отложения сроков введения обязательной отчетности по КИК.