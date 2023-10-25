Shell сократит 15% штата подразделения низкоуглеродных решений

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Британская нефтегазовая компания Shell сократит около 15% работников в своем подразделении по низкоуглеродным решениям и сократит водородный бизнес в рамках стремления генерального директора Ваэля Савана увеличить прибыль.

Об этом сообщает Reuters.

Сокращения персонала и организационные изменения произошли после того, как Саван, возглавивший компанию в январе, пообещал изменить стратегию перехода на энергетику Shell, чтобы сосредоточиться на самом прибыльном возобновляемом источнике энергии и низкоуглеродном бизнесе, стабильной добыче нефти и увеличении добычи газа.

Представитель компании отметил, что Shell сократит 200 рабочих мест в 2024 году и пересмотрит еще 130 должностей в рамках мероприятий по сокращению штата работников подразделения. Некоторые из этих ролей будут интегрированы в другие части Shell.

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"Мы трансформируем наш бизнес с низкоуглеродистыми решениями (LCS), чтобы усилить его работу в наших основных сферах деятельности с низким содержанием углерода, таких как транспорт и промышленность", - заявили в компании.

Операции LCS включают водородный и другие предприятия, которые ищут декарбонизацию транспортного и промышленного секторов, но не включают бизнес возобновляемой энергии.

Как сообщили источники в компании, на прошлой неделе менеджеры Shell провели несколько встреч с подразделением LCS, на которых было объявлено о сокращении рабочих мест и организационных сменах.

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Напоминаем:

Двое сотрудников Shell опубликовали открытое письмо к гендиректору Ваэлю Саванну, в котором призвали не сокращать инвестиции в возобновляемые источники энергии.