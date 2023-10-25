Женские купе в поездах станут доступны с 15 ноября еще на четырех маршрутах

"Укрзализныця" расширила на еще четыре маршрута пилотный проект женских купе в пассажирских поездах.

Об этом сообщает Министерство восстановления.

С 15 ноября женские купе станут доступны еще в 4 поездах:

№17/18 Харьков - Ужгород

№29/30 Киев - Ужгород

№3/4 Запорожье - Ужгород

№26/236 Одесса - Рахов.

Как отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко, в среднем такие купе заполняются на 93%. За 4 месяца было реализовано уже 25 тыс. билетов.

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"Поэтому, как и обещали, увеличиваем количество поездов, где будет доступна эта услуга. Выбирали "длинные" рейсы, где путешествует много женщин с детьми, а также подключили к проекту новые направления: Одессу, Запорожье, Ивано-Франковск, Рахов", - отметил Лященко.

Купить билеты в женские купе можно будет в приложении "Укрзализныци" с 27 октября. Глубина продажи 20 суток.

Как и раньше, места будут соответственно маркироваться в приложении, а посадка в такие купе будет открыта только женщинам и детям до 5 лет включительно.

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Стоимость проезда в женских купе не отличается от стандартной в вагонах аналогичного класса того же поезда.

Также сообщается, что "Укрзализныця" продолжает усиливать охрану поездов и начала внедрение системы видеонаблюдения во всех новых вагонах.

Напоминаем:

С лета 2023 года женские купе функционируют в 4 пассажирских поездах: №81/82 Киев - Ужгород, №41/42 Днепр - Трускавец, №75/76 Киев - Кривой Рог, №15/16 Харьков - Ясиня.