Toyota представила новый электромобиль Lexus с запасом хода 1000 километров

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Автопроизводитель Toyota представила концепт-кар Lexus с запасом хода около 1 тыс км, который планирует выпустить к 2026 году.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Концепт-кар LF-ZC показали на японском автосалоне. Он использует "призматические, высокопроизводительные" батареи, которые обеспечивают вдвое больший запас хода, чем обычные электромобили, около 1 тыс км.

"Ключом к достижению прорыва является минимизация и уменьшение количества деталей, включая меньшие, более эффективные аккумуляторы с большей мощностью и большим запасом хода", - сказал директор по брендингу Toyota Саймон Хамфрис.

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Кроме того, компания также заявила, что достигла успеха в преодолении проблем, связанных с долговечностью твердотельных аккумуляторов. Toyota планирует продавать транспортные средства на твердотельных батареях, которые считаются потенциальным "изменением правил игры" в отрасли благодаря их диапазону и производительности, до 2027 или 2028 года.

Также Toyota взяла на себя обязательства до 2035 года обеспечить 100% мировых продаж бренда Lexus на электромобилях с аккумуляторами.

Напомним:

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Автопроизводитель Toyota Motor продал на 5,1% больше автомобилей в первой половине 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему способствовало ослабление ограничений на поставки полупроводников и особенно сильный спрос в Японии.