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Биткойн достигает максимума за 17 месяцев на фоне оптимизма в отношении ETF

Среда, 25 октября 2023, 09:25 - Игорь Пилипив
 
getty images

Биткоин за последние дни вырос на 11,5% подойдя к отметке в 35 тыс долларов, достигнув максимума за последние 17 месяцев, поскольку оптимизм ETF растет.

Об этом сообщает Financial Time.

Рост Биткоина объясняется уверенностью среди трейдеров, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит открытие спотовых криптовалютных ETF - биржевых фондов, цена которых будет привязана к биткоину.

В целом сторонники цифровых активов утверждают, что ETF расширит внедрение криптовалюты.

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Кроме того, в комиссию подали заявки на открытие ETF такие фонды как BlackRock и Fidelity Investments. 

Еще одной причиной является решение суда США в пользу компании Grayscale Investments в споре с американским регулятором о преобразовании трастового биткоин-фонда Grayscale в спотовый ETF.

Добавляется, что до сих пор не позволяла ETF, которые инвестируют непосредственно в биткоин, ссылаясь на такие риски, как мошенничество и манипуляции на базовом рынке.

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Экономическая правда.

bitcoin США криптовалюта
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