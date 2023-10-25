В МИДе рассказали, как изменился характер российских кибератак

Российские кибератаки становятся все более изощренными, но в то же время обыденными явлениями, направленными на разрушение критически важной украинской инфраструктуры во время войны.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Антон Демехин в комментарии Bloomberg.

По словам Демехина, также являющегося главным специалистом по цифровой трансформации министерства, сказал, что хакеры продолжают атаковать государственные органы, службы безопасности и коммерческие предприятия, включая финансовые учреждения, пытаясь взломать услуги и получить личные данные.

Хотя Украина в значительной степени способна сдерживать попытки, "они эффективны в том смысле, что мы прилагаем много усилий", чтобы предотвратить их, сказал он.

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"В этом смысле да, они отнимают у нас и время, и внимание, и ресурсы", — добавил чиновник.

По его словам, инциденты стали более скоординированными: несколько хакеров в разных местах одновременно атакуют разные части одной инфраструктуры.

Остальные злоумышленники оставили спящие вирусы в информационных системах, которые активируются после начала наступательной операции, сказал Демехин.

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"Когда вы все это объединяете, вы понимаете, что это новый уровень изящества", - пояснил он.

Согласно правительственным данным, Украина зафиксировала 3974 киберинцидента между январем 2022 года и сентябрем этого года.

Кибератаки выросли втрое в начале вторжения. В первой половине этого года произошел оползень в сторону шпионских операций военными подразделениями, которые пытались получить информацию, подаваемую в суды, о российских шпионах и доказательства военных преступлений.

Кремль же и российские военные регулярно отрицают любую причастность к хакерским операциям.

Представитель МИД рассказал, что провел двусторонние встречи с заместителем советника США по национальной безопасности Энн Нойбергер во время своей поездки в Юго-Восточную Азию, где они обсудили разведку об угрозах и технологиях кибербезопасности.

Экономическая правда