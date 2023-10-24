Десятки штатов США обвиняют Meta во вреде психическому здоровью подростков
В США десятки штатов подали в суд на компанию Meta, обвиняя их в содействии кризису психического здоровья молодежи из-за того, что их социальные сети вызывают зависимость.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что в жалобе, поданной в федеральный суд Окленда, штат Калифорния, в 33 штатах заявили, что компания Meta, которая также управляет Facebook, неоднократно вводила общественность в заблуждение относительно значительной опасности своих платформ и сознательно побуждала маленьких детей и подростков к привыканию и навязчивому использованию социальных сетей.
Иск требует различных средств правовой защиты, включая значительные гражданские штрафы.
В Meta заявили, что наоборот стремились обеспечить безопасность подростков в Интернете.
"Значительная часть внимания к Meta связана с обнародованием в 2021 году документов, которые показали, что компания имеет данные, свидетельствующие о том, что Instagram, который начинался как приложение для обмена фотографиями, вызывает зависимость и ухудшает восприятие образа тела у некоторых девушек-подростков", – говорится в сообщении.
Ожидается, что во вторник девять других штатов подадут аналогичные иски, и таким образом общее количество штатов, подавших иски, достигнет 42.
Экономическая правда.