Руководство "Херсонтеплоэнерго" во время оккупации присвоило 13 миллионов с платежей потребителей

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении руководству КП "Херсонтеплоэнерго", которое во время оккупации Херсона вывело из коммунального предприятия на собственные счета миллионы гривен.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

Указано, что в начале оккупации Херсона на счетах "Херсонтеплоэнерго" были накоплены платежи от физических и юридических лиц за предоставленные услуги по поставке тепловой энергии.

"Вместо сохранения денег предприятия на депозите или оплаты долгов за газ, директор предприятия организовала схему вывода средств на частные счета", - говорится в сообщении.

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К реализации противоправной схемы она привлекла главного бухгалтера и руководительницу профсоюзной организации.

По информации бюро, имея удаленный доступ к счетам предприятия, директор и главбух перевели деньги на счет профсоюзной организации вопреки законодательству, которое действует во время военного положения.

"Затем при участии председателя профсоюзной организации эти средства перевели под видом беспроцентного займа на потребительские нужды на собственные частные счета. Далее они могли распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению", - рассказали в ГБР.

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Всего по такой схеме с "Херсонтеплоэнерго" в период с июня по август 2022 года было выведено 13 млн грн. Из них более 5,5 млн грн было переведено на личные банковские счета директора, главного бухгалтера и председателя профсоюза.

"Трем фигуранткам сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины)", - отмечают в ГБР.

Согласно сообщению, предприятию возвращены все выведенные преступным путем деньги.

"Директор предприятия уже не занимает указанной должности, в суд подано ходатайство об отстранении от должностей двух других участниц сделки", - информирует ГБР.