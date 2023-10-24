Электрички вокруг Киева: "Укрзализныця" зовет на совещание архитекторов, урбанистов, проектантов

Укрзализныця приглашает проектные и архитектурные организации, урбанистов к открытому совещанию по обустройству пригородного сообщения в г. Киев и на наиболее интенсивных направлениях вокруг столицы.

Как отмечается в сообщении "Укрзализныци", в компании хотят посоветоваться перед объявлением тендера на проектирование 60 платформ для Kyiv City Express.⠀

Так, реконструкция платформ должна обеспечить безбарьерный доступ к пригородным и городским поездам, что является одним из фокусов стратегии "Безбарьерная железная дорога". Ведь железная дорога ежедневно перевозит сотни раненых, людей с инвалидностью и с затрудненной мобильностью, что обусловливает проектирование именно безбарьерных платформ.

Второй фокус проекта - безопасность.

Реклама:

"Ведь не секрет, что большая часть платформ Юго-Западной железной дороги является аварийной", - отмечают в "Укрзализныце".

К примеру, Киевская кольцевая электричка запускалась в разгар войны, и в рамках проекта срочно возрождались такие остановки, как Киевская Русановка и Киев-Днепровский, ведь в первую очередь важно было обеспечить городскую мобильность и резервные возможности для экстренной эвакуации.

"Сейчас пассажиропоток на кольцевой электричке стал системным, а Русановка входит в топ-3 наиболее популярных станций столичного "кольца", а значит необходимо привести в порядок аварийную инфраструктуру, чтобы продолжить ее безопасную эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Реклама:

В этой связи, "Укрзализныця" приглашает к диалогу, обсуждению технического задания и условий тендера прежде всего проектировщиков, готовых принять участие в торгах, а также представителей общественности и прессы.

Аккредитоваться на совещание можно по ссылке.

Совещание состоится в эту пятницу в 15:00 в лаунже Центрального вокзала (г. Киев).