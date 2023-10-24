"Новая почта" планирует установить в отделениях "капсулы безопасности"

Оператор "Новая почта" после удара врага по терминалу на Харьковщине, повлекшем жертвы, пересмотрит режим работы терминалов в наиболее опасных регионах и планирует обустроить в них "капсулы безопасности".

Об этом рассказал совладелец компании Вячеслав Климов, в интервью "Бабель".

"Не могу сейчас сказать, что именно мы решили, но в режиме работы терминалов изменения будут точно, особенно в таких зонах, как Харьков, потому что там уже есть определенная статистика прилетов", – сказал он.

Климов также добавил, что компания рассматривает возможность сделать в терминалах что-то вроде "израильских капсул" в жилых домах.

Реклама:

"Они нужны именно для случаев, когда нет времени даже для того, чтобы добежать до укрытия", – объяснил он.

У компании уже есть определенный опыт в их использовании, ведь в некоторых отделениях в Харькове и Николаеве были установлены подобные капсулы.

"В отделении в Харькове во дворе стоит железобетонная капсула, защищающая и работников, и клиентов", – уточнил совладелец компании.

Реклама:

Бизнесмен подчеркнул, что компания будет более тщательно контролировать, чтобы во время воздушной тревоги отделения не работали, "особенно в городах, в которые быстро долетают баллистические ракеты".

Напоминаем:

21 октября российская ракета попала в терминал "Новой почты" в Харьковской области.

Вражеская ракета попала в Харьковский инновационный терминал "Новой почты": у находившихся там работников не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирена прозвучала за секунду до взрыва.

Прокуратура сообщила подробности российского обстрела пгт Коротич Харьковского района, где погибли 6 человек, еще 16 ранены.