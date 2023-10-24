В Кремле заявили о готовности жить под санкциями еще десять лет

Российские власти готовы держать страну под международными санкциями еще пять–десять лет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия не одно десятилетие живет в этом режиме и достаточно адаптировалась", — сказал Песков.

Так он прокомментировал заявление спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана, который сказал, что ограничения против Москвы не отменят даже после окончания боевых действий в Украине.

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Ранее Давид О’Салливан заявил, что не предвидит никакого скорого снятия санкций в сколько-нибудь значительном объеме, даже если на определенном этапе прекратятся боевые действия

"Готовьтесь к пяти-десяти годам", — сказал европейский чиновник.

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После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия стала самой подсанкционной страной мира.

По данным проекта Castellum.ai, на 16 октября 2023 года в отношении страны-агрессора было введено 15 242 санкций, включая 2695, которые действовали с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.

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