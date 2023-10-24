Из реестра коррупционеров могут удалить три четверти лиц - глава НАПК

Подписание президентом Украины законопроекта №9587-д может привести к удалению из Реестра коррупционеров примерно 35 из 45 тысяч человек.

Об этом заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

"На сегодня на подписи у президента есть законопроект, который фактически удаляет из соответствующего реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, осужденных за уголовные коррупционные преступления. После этого эти лица смогут участвовать, например, в государственных закупках. Это огромный риск, мы надеемся, что президент этот закон не подпишет", - заявил Новиков в интервью "Радио Свобода".

Он уточнил, что сейчас в реестр коррупционеров внесены около 45 тыс. лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, в том числе 12 тыс. лиц, осужденных судом за коррупционные правонарушения, 25 тыс. лиц, привлеченных к ответственности за административные правонарушения, и 2 тыс. лиц - за дисциплинарные правонарушения, связанные с коррупцией.

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"Если закон о праве на забвение коррупционеров вступит в силу, там останется примерно 10 тыс. человек. 35 тыс. человек, в том числе 10 тыс. человек, совершивших коррупционные уголовные преступления, будут забыты", - подчеркнул Новиков.

Напоминаем:

5 сентября 2023 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №9587-д "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы Украины относительно усовершенствования порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления".

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Нормы законопроекта предусматривают, что:

лицо, подавшее заведомо недостоверные сведения в декларации на сумму до 1,3 млн грн, в случае уплаты штрафа (17000 грн - 42500 грн) не попадает в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения;

вносятся изменения в ст. 59 Закона Украины "О предотвращении коррупции", согласно которым из реестра будет удалено несколько десятков тысяч лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения;

создается возможность не учитывать при назначении на руководящие должности в органах государственной власти, должности судей наличие факта осуждения за коррупцию.

Свое мнение, с требованием ветировать законопроект №9587-д, уже высказали докладчики по Украине в Европарламенте.