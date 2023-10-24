Из-за вражеских обстрелов есть обесточивание в ряде областей - Минэнерго

В Кировоградской области в результате вражеского обстрела была повреждена линия электропередач, есть обесточивание потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В Кировоградской области в результате обстрела и падения обломков повреждена линия электропередачи, из-за чего обесточены потребители. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Также идет дальнейшее обследование разрушений, нанесенных накануне ракетно-бомбовыми ударами по энергетическим объектам в Донецкой области.

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Кроме этого, 23 октября действием защиты отключалась подстанция оператора системы передачи 330 кВ в Черниговской области. Без света оставалось 2,6 тыс. потребителей.

Также в результате технологических нарушений прошедших суток временно обесточивались:

в Киевской области – 3,4 тыс потребителей;

в Запорожской области – более 1 тыс потребителей.

Остаются без света 14 населённых пунктов в Черниговской области.

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Из-за обстрелов в Донецкой области обесточивался 21 населенный пункт, на Днепропетровщине – 3 населенных пункта. Также без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Экономическая правда