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Разработчики Brave1 создали новую технологию для Сил обороны - наземный робот-камикадзе

Вторник, 24 октября 2023, 12:29 - Лия Ильченко
 

Кластер для развития военных технологий в Украине Brave1 создал новую технологию - наземный робот-камикадзе Ratel S, позволяющий поражать вражеские объекты с безопасного расстояния.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Ratel S - наземный робот от украинских разработчиков. Бойцы используют его как мобильную боеголовку, которая несет противотанковые мины или боевой модуль. Благодаря технологии оператор из безопасного места может взорвать вражеский танк или блиндаж", - рассказал вице-премьер.

Максимальная скорость "машины" - 24 километра, дальность использования - 6 километров. Технология может работать до 2 часов без подзарядки. Ratel S успешно прошел полевые испытания и запущен в серийное производство.

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Напоминаем:

Brave1 - это кластер для развития военных технологий в Украине, основанный Министерством цифровой трансформации Украины, Министерством обороны Украины, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Советом национальной безопасности и обороны, Министерством стратегических отраслей Украины, Министерством экономики Украины.

ВПК
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