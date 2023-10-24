Прокуратура и Приватбанк тягаются за земельные участки в Буковеле

Прокуратура Ивано-Франковской области пытается через суд забрать у Приватбанка земельные участки в Буковеле.

Об этом говорится в сообщении Приватбанка.

В целом прокуратура Ивано-Франковской области имеет иски к государственному банку по трем участкам в Буковеле. В июле этого года банк отстоял свое право собственности на один из них, одержав победу в суде.

25 октября 2023 года в Яремчанском городском суде Ивано-Франковской области будут рассмотрены два дела по иску прокуратуры области о возвращении в государственную собственность земельных участков в Буковеле.

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В рамках этих дел прокуратура Ивано-Франковской области оспаривает право собственности ПриватБанка на земельные участки.

По словам юристов ПриватБанка, сложилась парадоксальная ситуация, когда представители государственной власти по истечении более чем 20 лет, пытаются защитить интересы государства, лишив государственный банк права собственности не только на землю, но и на имущество, которые были приобретены им законным способом на основании возмездной сделки.

Это дело может привести к потере права собственности банка на объекты курортного комплекса "Буковель", что нанесет значительный ущерб государству в лице государственного банка.

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Напоминаем:

Речь идет о делах 354/671/15-Ц и 354/678/15-Ц.

Как следует из материалов дел, прокуратура требует вернуть указанные участки в государственную собственность, поскольку переход права собственности на них состоялся незаконно.

В то же время в дальнейшем эти участки уже законно получил Привабанк согласно договору ипотеки.